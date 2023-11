Co dalej z pomysłami PiS-u? Polacy ocenili sztandarowe projekty

Kierwiński został też spytany o rozpoczęte projekty budowy CPK i elektrowni atomowej. - Musimy zrobić dokładny audyt, ocenić, jakie są ekonomiczne i społeczna analizy tych projektów i jakie zyski i problemy projekty te generują. Ważne jest także, aby sprawdzić, na co w ramach tych projektów wydawane były pieniądze i co za to powstało - powiedział poseł KO.