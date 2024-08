Radni Wrocławia dorabiali w miejskich spółkach. "To polityczne oszustwo"

- To skandal, co oni robili i kompletny syf. To ma tak wyjątkowo nieetyczny wymiar, że nie można przejść wokół tego obojętnie. Trzeba to piętnować. PiS stosował podobne metody. Byłem zniesmaczony, jak przed raportem pojawiły się głosy niektórych radnych PO, że wszystko jest zgodne z prawem. Całkiem, jakby słyszał polityków PiS. Przecież ci radni zarabiali w miejskich spółkach, a mieli za zadanie je kontrolować. To ewidentny konflikt interesów - mówi nam anonimowo poseł Platformy Obywatelskiej.