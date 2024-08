Pół miliona za piknik Lasów Państwowych. W tle politycy Suwerennej Polski

To właśnie Centrum Informacyjne Lasów Państwowych stało za finansowaniem Ogólnopolskiego Pikniku Leśnego z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego 3 czerwca 2023 r. na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale. "To największe wydarzenie w Polsce poświęcone edukacji leśnej! Na dzieci i rodziców czekać będzie blisko 120 leśnych edukatorów, 20 stoisk promocyjno-edukacyjnych Lasów Państwowych z całej Polski. Dołączą do nas służby mundurowe: strażacy, policjanci i żołnierze" – reklamowały Piknik Lasy Państwowe.