Radio Maryja świętuje bez obostrzeń. Doradca premiera: proszenie się o nieszczęście

W miniony weekend odbyła się pielgrzymka słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę. Na zdjęciach i filmach z wydarzenia widać, że jej uczestnicy, w znakomitej większości, nie mieli na sobie maseczek i nie zachowywali dystansu społecznego, mimo że oficjalnie obostrzenia te wciąż obowiązują. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy doradcę premiera Mateusza Morawieckiego ds. zdrowia profesora Andrzeja Horbana. - To jest oczywiste. Takie liczby osób, nawet na świeżym powietrzu, bez maseczek, to jest proszenie się o nieszczęście. Zwłaszcza jeśli dotyczy to ludzi starszych — powiedział gość programu WP Newsroom. Horban dodał również, że w jego ocenie niezwykle ważne jest, by Kościół zajął jednoznaczne stanowisko w sprawie szczepień. - Część księży jest już zaangażowanych. Z własnej, nieprzymuszonej inicjatywy proboszczowie nakłaniali wiernych do szczepień, ale tutaj chodzi o zorganizowaną akcję i rozwianie wszelkich wątpliwości wśród ludzi wierzących, którzy byli poddawani rozmaitym informacjom na temat szczepionek — stwierdził.