Radio Maryja ruszyło do ataku. "Banda Donalda Tuska"

Relacje TV Trwam

TV Trwam także poświęciła dużo miejsca na konflikt w TVP, pokazując całą sytuację w podobny sposób do Radia Maryja. - Do budynków TVP weszli silni panowie, wyglądający jak czyściciele kamienic, i zaczęli tak naprawdę przejmować te budynki. Wyłączyli sygnał niczym w stanie wojennym, wyłączyli stronę internetową, pracownikom anulowano dostęp do pomieszczeń, wyłączono ich karty pracownicze - powiedział na antenie Dariusz Matecki, poseł Suwerennej Polski.