Jarosław Kaczyński przybył do TVP

Prezes PiS przekonywał, że celem jest unicestwienie opozycji. - To jest droga z kolei do realizacji innego planu. Sądzę, że z punktu widzenia samego premiera Tuska najważniejszego, czyli doprowadzenie do tego by Polska stała się w ramach nowego europejskiego planu centralizacji w gruncie rzeczy terenem zamieszkania Polaków, którzy już nie będą obywatelami, bo będą zarządzani z zewnątrz. Do tego prowadzą te propozycje, które dziś są przedmiotem działań Rady Unii Europejskiej, a przedtem Parlamentu Europejskiego - dodał.