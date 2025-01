Notuje duży spadek. Jest komentarz Trzaskowskiego

- Mówiłem państwu, że ta walka będzie bardzo, ale to bardzo zacięta i że wszystko rozstrzygnie się w drugiej turze . I jestem absolutnie przekonany, że w drugiej turze te wyniki będą bardzo bliskie, bardzo zbliżone. Tego się można było spodziewać. To oczywiście nas dopinguje do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Przed nami prawie pięć miesięcy trudnej kampanii wyborczej - powiedział kandydat na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

- Ja nie widziałem jakichś specjalnie ważnych czy fundamentalnych decyzji, które by zapadały akurat przez święta, czy przez Nowy Rok. Nic się takiego spektakularnego nie zdarzyło. (...) Przecież jeszcze nie ma wszystkich kandydatów ogłoszonych. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z kolejnymi deklaracjami i tak, jak powiedziałem, kampania wyborcza dopiero się rozpocznie - stwierdził.

- Wtedy rzeczywiście będziemy mogli oceniać między marcem, kwietniem, majem, jak są prowadzone kampanie wyborcze, jakie są trendy. W tej chwili jest na to za wcześnie. Ja tego, broń Boże, nie lekceważę, nie bagatelizuję. Od samego początku mówiłem, że to będzie trudna kampania i będzie wymagała od nas bardzo, bardzo wiele pracy po to, żeby przekonać Polki i Polaków do swoich racji - podsumował.