Rada Wolności Słowa. S. Kaleta: osoby w tym gremium nie powinny być politykami

Serwisy społecznościowe nie będą mogły usuwać wpisów ani blokować kont polskich użytkowników, jeśli nie złamią polskich przepisów - taką propozycję zgłosi Ministerstwo Sprawiedliwości. Nad weryfikacją procesu ma czuwać Rada Wolności Słowa. - Najlepiej by było, aby grono eksperckie w takiej radzie prezentowało pełne spektrum wrażliwości (...). Członkowie tego gremium nie powinni być politykami - mówił w programie "Newsroom" WP Sebastian Kaleta. Wiceminister sprawiedliwości nie potrafił jednak sprecyzować jakie konkretne kwalifikację muszą spełniać kandydaci do takiej rady. - To mają być eksperci z dziedziny prawa oraz osoby, które rozumieją sposób funkcjonowania mediów społecznościowych oraz osoby, które specjalizują się w weryfikowaniu treści prezentowanych na takich platformach - oświadczył Kaleta.

