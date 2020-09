Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Mocne słowa Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego

- Już nigdy nie będzie tak, że spółki Skarbu Państwa służą kolesiom, że politycy, by ukrywać swoje majątki będą przepisywać działki na żony, zmienimy to - oświadczył.

- Jesteśmy tutaj by potwierdzić gotowość do zmian, by potwierdzić, że jesteśmy gotowi odbudować Polskę. Polskę przyjazną dla obywatelek i obywateli, Polskę, w której każdy może być tym, kim chce, Polskę otwartą na zdanie i marzenia ludzi - podkreślił Budka. Jak dodał będzie to Polska europejska, z którą każdy liczy się w Unii Europejskiej - mówił szef PO.