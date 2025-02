Ukraińskie drony atakują. Celem rafineria w Riazaniu

To na nich polują Rosjanie. Na froncie żyją średnio trzy miesiące

Rafineria w Riazaniu, położona około 200 km na południowy wschód od Moskwy, była już wcześniej celem ukraińskich ataków. Od początku roku UAV zaatakowały co najmniej siedem rosyjskich rafinerii ropy naftowej , w tym Taneko w Tatarstanie, w Saratowie, Wołgogradzie, zakład w regionie Niżnego Nowogrodu i dwukrotnie rafinerię w Riazaniu. Należący do Gazpromu zakład Astrachań, który produkuje paliwo dla południowych regionów, również znalazł się na celowniku.

Tym razem odnotowano co najmniej pięć eksplozji, a pożar wybuchł w głównej jednostce rafinacji ropy ELOU AT-6 . Ukraińska armia zapowiada kontynuację działań przeciwko strategicznym celom wspierającym rosyjską agresję.

Od zeszłego roku siły ukraińskie coraz sprawniej wykorzystują drony do uderzania w cele znajdujące się tysiące kilometrów za granicą Rosji. To sposób na spowolnienie rosyjskiego natarcia, zakłócenie logistyki i zmuszenie Kremla do ograniczenia paliwowej produkcji i przenoszenia składów broni dalej na wschód.