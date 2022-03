Rada KEP ds. Migracji: udzielając schronienia niedopuszczalne jest kierowanie się kwestiami rasowymi

Zaznaczono, że obok dbałości o integrację uchodźców z polskim społeczeństwem trzeba mieć także na uwadze "wspieranie integracji wewnątrz samej społeczności ukraińskiej w Polsce i wzmacnianie jej zasobów, aby jej przedstawiciele byli również – kiedy tylko będzie to możliwe – zdolni do powrotu do swojego kraju i podjęcia się jego odbudowy".