Racibórz: Spowodował śmiertelny wypadek po pijanemu. Został aresztowany

Sąd aresztował na trzy miesiące 36-letniego mężczyznę, który po pijanemu spowodował śmiertelny wypadek w Raciborzu Markowicach.

Przypomnijmy: do tragicznego wypadku doszło w sobotę 3 listopada około godz. 12.30 w Markowicach - dzielnicy Raciborza. 36-letni kierowca renault, wyprzedzając inny samochód, czołowo zderzył się z jadącym naprzeciwko fordem. Zginęło podróżujące nim małżeństwo - 42-letni kierowca forda i 41-letnia pasażerka.

Jak ustaliła policja, 36-latek był nietrzeźwy. Miał ponad jeden promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponieważ sprawca był ranny, trafił do szpitala. Przesłuchanie go i postawienie mu zarzutów było możliwe dopiero kilka dni po wypadku. Prokurator zarzucił mu spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, znajdując się pod wpływem alkoholu. W środę sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu do 12 lat więzienia.