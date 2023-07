Pytanie o wpis sprzed lat. "Nie mam pojęcia"

Wiceminister obrony Marcin Ociepa po trzynastu latach w poniedziałek usunął z Twittera wpis, w którym napisał, że "zatrzymanie PiS i powrotu IV RP to obowiązek każdego patrioty. To nie jest nienawiść tylko troska o zdrowie psychiczne i kondycję intelektualną każdego Polaka". - Widzi pan datę? Spotykamy się tu nie z sympatii do siebie nawzajem, ale do naszych internautów. Wskażmy internautom datę. To 28 kwietnia 2010 r. Skąd mam wiedzieć (o co tam chodzi - red.)? Wyciąga pan wpis sprzed trzynastu lat. Jakby mógł pan wyjaśnić jaki jest pana cel, bo ja tego nie rozumiem. Nie mam zielonego pojęcia w jakim to było kontekście - powiedział w programie "Tłit" wiceminister obrony.

