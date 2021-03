Pytanie o ścisły lockdown w Polsce. Odpowiedź Posobkiewicza nie ucieszy

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był dr Marek Posobkiewicz. Lekarza zapytano m.in. o obostrzenia epidemiczne. - Mam nadzieję, że lockdownu nie będzie, ale niestety musimy się z taką ewentualnością liczyć - przekazał rozmówca Agnieszki Kopacz. - To od nas zależy to, czy do tego lockdownu dojdzie, czy nie - stwierdził. - Jeżeli mamy do czynienia w chwili obecnej z klubami w podziemiu, gdzie ludzie bawią się, tańczą, śpiewają bez żadnego zabezpieczenia, bez żadnego reżimu sanitarnego, to ci ludzie, bawiąc się pod ziemią, sami się pod ziemię pchają - przekazał doktor Posobkiewicz. - Oni sami mogą ciężko zachorować, mogą umrzeć, ale też stają się wektorami. Wirusa mogą zanieść do domu, swoich znajomych, rodziny i być tą osobą, która przyniesie śmierć drugiemu człowiekowi - dodał gość WP.

