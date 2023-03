Pytanie o nienawiść do PiS. Posłanka Lewicy odpowiada

Radosław Fogiel i jego pytanie "dlaczego nienawidzicie PiS". Nagranie byłego rzecznika partii wywołało ogromne dyskusje na TikToku i poza nim. - Jeśli chodzi o zwiększenie zasięgów, to faktycznie im się udało - przyznała w programie "Tłit" posłanka Anna Maria Żukowska. Przedstawicielka Nowej Lewicy w rozmowie z Michałem Wróblewskim odniosła się też do słowa "nienawiść", bo to właśnie tego określenia użył polityk Zjednoczonej Prawicy w nagraniu w mediach społecznościowych. - Nienawiść to mocne uczucie, ja jej nie mam, nawet do PiS. Czuję raczej obrzydzenie lub niechęć - przyznała Żukowska. Posłanka Nowej Lewicy mówiła też na antenie Wirtualnej Polski, kiedy obywatele mogą czuć ewentualną nienawiść do tego ugrupowania. - Nie wiem, czy to nagranie przysporzyło popularności PiS wśród młodych ludzi. Na pewno dostali mnóstwo odpowiedzi na zadanie pytanie. Inną kwestią jest, czy zarówno były rzecznik partii, jak i ona sama wyciągną z nich jakiekolwiek wnioski wnioski - dodała.