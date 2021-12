Pytanie o Matę. Zobacz reakcję polityka PiS

Wiceszef klubu PiS Marek Suski był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Zanim Patryk Michalski przeszedł do bieżących, poważniejszych tematów, zapytał polityka, czego słuchał w drodze do naszej redakcji - jakiej muzyki, jakiej stacji. - Dwóch stacji. Jedna to Dwójka, a druga to Radio Pogoda - powiedział Suski. - Słucham muzyki z czasów mojej młodości. Lubię rocka, Led Zeppelin na przykład. Polskie też stare utwory: Niemena, Klenczona... Oczywiście nowszej muzyki też słucham - tłumaczył polityk PiS. - A Mata? Hip-hop? - pytał dziennikarz WP. - To mój syn słucha... To nie jest muzyka, która mnie leży, choć parę utworów fajnych można by znaleźć - stwierdził Suski.