Pytanie o aborcję w referendum? Jednoznaczna odpowiedź z PO

Czy w referendum powinno paść pytanie o stosunek do aborcji? - Nie. W tej sprawie partie polityczne mają bardzo jasne zdania. Konfederacja jest za totalnym zakazem aborcji. Jak powiedział pan Mentzen, kobieta zgwałcona powinna rodzić. Kaczyński ma swoją wersję prawa, którą wynegocjował z Przyłębską. Lekarze są zastraszeni. Mamy PO, która mówi, że do określonego tygodnia aborcja jest decyzją kobiety. Na listach PO nie będzie nikogo, kto będzie miał inne zdanie - mówił w programie "Tłit" poseł PO Michał Szczerba. Co z konserwatywnymi politykami PO, którzy do tej pory byli przeciwko liberalizacji prawa aborcyjnego? - Osoby, które pojawią się na listach, które dostaną rekomendacje do Sejmu czy do Senatu z naszej puli, podpisują się pod tym. Podejście do aborcji i wpływu Kościoła na politykę się zmienia. Podejście polityków PO się zmieniło. Nie można porównywać podejścia sprzed lat do obecnego stanu. PiS naruszył prawa kobiet i naszym zadaniem jest te prawa przywrócić - dodał.

