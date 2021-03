Pytania o majątek polityka PO. Marek Sowa tłumaczył się w programie WP

Marek Sowa był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Poseł tłumaczył się ze swojego dobytku. W jego oświadczeniu majątkowym umieszczono dom za 250 tysięcy złotych, który ma 276 metrów kwadratowych. - Chcę od razu powiedzieć, że ja, zanim zostałem parlamentarzystą, to byłem również samorządowcem, radnym województwa, członkiem zarządu, później marszałkiem województwa. Każdy może zweryfikować majątek Marka Sowy od roku 2006 - dodał poseł i przekazał, że całe jego mienie oraz zobowiązania są precyzyjnie opisane. - Na mój majątek wchodzi w tej chwili: dom rodzinny, w którym mieszkają moi rodzice - przekazał Marek Sowa i potwierdził, że nieruchomość ma 276 metrów, a działka 30 arów. - Wartość tego w oświadczeniu majątkowym jest 360 tysięcy złotych. Jak ktoś zobaczy oświadczenie z 2016 roku, tam jest precyzyjnie opisane, dlaczego ta powierzchnia jest taka duża po zmianie przepisów o podatku od nieruchomości - dodał poseł. - Niech ci, którzy kontrolują, niech robią wycenę mojej nieruchomości. Ja w nią nie włożyłem de facto nic. To jest darowizna od moich rodziców - przekazał gość WP. - Natomiast mam też drugi dom, w którym mieszkam od 6-7 lat i ten dom został przeze mnie wybudowany. Jego wartość to ponad 800 tysięcy złotych - też ujawnione - przekazał Marek Sowa.

