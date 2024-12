Putinowi kończą się czołgi. Traci ich więcej, niż produkuje

Według amerykańskich urzędników i analityków, którzy podzielili się swoimi ocenami z "The Washington Post", rosyjska armia traci co miesiąc więcej czołgów i haubic, niż są w stanie wyprodukować krajowe fabryki. Wzrost presji na rosyjską gospodarkę może ostatecznie doprowadzić do zatrzymania części linii montażowych.