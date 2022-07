Putin zwołał spotkanie na Kremlu. "Twarzą w twarz"

Spotkanie na Kremlu. Putin zwołał naradę

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), Rosja prawdopodobnie szykuje się do tzw. pauzy operacyjnej w Ukrainie, by zregenerować część wyczerpanych sił. Siły rosyjskie, które brały udział w walkach o Siewierodonieck i Lisiczańsk, potrzebują najprawdopodobniej istotnej przerwy, ale nie jest jasne, czy rosyjska armia pozwoli sobie na dość długi przestój, by zregenerować siły.