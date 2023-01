Putin zrugał ministra. "Co ty mi tu ściemniasz?"

- Żadna z rzeczy, które wróg dla nas przewidział, nie wydarzyła się. A udało się to oczywiście przede wszystkim dzięki obywatelom Rosji, ich opanowaniu, opanowaniu nas wszystkich. Ale wreszcie jest to efekt pracy rządu. Michaiłowi Miszustinowie (premierowi Rosji - przyp. red.) udało się zmontować skuteczny zespół ludzi. A to oczywiście przynosi odpowiednie rezultaty - wychwalał Putin.