Putin zrezygnuje? Zaskakujące słowa kremlowskiego propagandysty

O kim mówił Sołowjow?

Słowa, które padły w telewizyjnym programie wywołały zamieszanie, zwłaszcza na Kremlu. Problem w tym, że nikt nie jest do końca pewny, co Sołowjow powiedział Jak wyjaśnia "Newsweek" powołując się na rosyjskie media, mogło dojść do nieporozumienia. Goście usłyszeli, jak dziennikarz powiedział "otstawka", co po rosyjsku oznacza rezygnację.