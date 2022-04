Putin mówi "normalizacji" życia w Donbasie

Rosja uznała niepodległość samozwańczych republik

Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe to samozwańcze republiki, nieuznawane przez społeczność międzynarodową, utworzone przez prorosyjskich separatystów na terytorium ukraińskiego Donbasu w 2014 roku. Tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie Rosja uznała niepodległość obu republik, które roszczą sobie prawo do całego terytorium, odpowiednio - obwodu donieckiego i ługańskiego. Do wybuchu wojny kontrolowały po około 30 procent ich obszaru.