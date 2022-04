Putin wydał rozkaz ws. zamkniętych miast armii na Dalekiej Północy

Chociaż okręty starano się modernizować, budowano i modernizowano też infrastrukturę wojskową, same miasta nie doczekały się zbyt wielu remontów i znajdują się w bardzo złym stanie. Doniesienia z ZATO docierają do opinii publicznej co prawda dość rzadko, natomiast sam fakt, że Putin zainteresował się ich stanem, musi wskazywać na to, że faktycznie nie dzieje się tam najlepiej. Przykładowo w Zaoziersku, bazie okrętów podwodnych położonej zaledwie 65 km od granicy z Norwegią, ma dochodzić do częstych awarii infrastruktury publicznej. Pojawiają się tam problemy z ogrzewaniem - pisze portal The Barents Observer.