Putin zamilkł po zamachu w Moskwie. Generał przedstawił teorię

Do ataku terrorystycznego w moskiewskiej sali koncertowej Crocus przyznało się Państwo Islamskie . Nie przedstawili jednak żadnych dowodów na potwierdzenie swojego stwierdzenia.

W nocy z piątku na sobotę prokremlowska telewizja Ria Nowosti przekazała informację, że niebawem odbędzie się orędzie prezydenta Rosji Władimira Putina . Wiadomość szybko jednak zniknęła, a rosyjski dyktator nie przemówił do narodu. Krótki komunikat od dyktatora przekazała jedynie wicepremier Rosji Tatiana Golikowa .

"Służba prasowa Ria Nowosti poinformowała, że link do transmisji z orędziem Putina był błędem, a informacja była przedwczesna . Można iść spać. Orędzia w najbliższym czasie nie będzie" -napisał na platformie X dziennikarz specjalizujący się w konfliktach międzynarodowych Bartłomiej Wypartowicz, zamieszczając komunikat telewizji.

Swoją teorię na powód milczenia Putina po największym od lat ataku terrorystycznym w Moskwie przedstawił w rozmowie z CNN były dowódca generalny armii USA Mark Hertling. Jego zdaniem ​​p rezydent Rosji może być "trochę zakłopotany" tym, co się wydarzyło.

- Sześć krajów, sześć ambasad ostrzegało, że jest ryzyko ataku terrorystycznego w Moskwie. Nawet, jeżeli uważasz, tak jak Putin, że te informacje mają wprowadzić chaos, to twoim obowiązkiem, jako głowy państwa, jest dopilnowanie, aby agencja wywiadowcza sprawdziła te doniesienia i zabezpieczenie zagrożonych miejsc - stwierdził Hertling.

Według eksperta problemem dla Putina jest nie tyle sam zamach, ile skala, na jaką informacje o nim trafiły do sieci. Przez to cała Rosja i Zachód zobaczyły, że przywódca Rosji nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa nawet w Moskwie , nie mówiąc o innych miejscach.

W piątek przed koncertem zespołu Piknik do sali Crocus City Hall w Krasnogorsku na obrzeżach Moskwy wtargnęli uzbrojeni mężczyźni, którzy otworzyli broń do tłumnie zebranych ludzi. W budynku doszło do eksplozji, w następstwie czego wybuchł pożar.