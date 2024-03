Putin zagroził Polsce. "Już nigdy stamtąd nie wrócą"

- Jeśli, powiedzmy, polskie wojska wejdą na terytorium Ukrainy, aby chronić granicę ukraińsko-białoruską, jak się twierdzi lub też, jeśli zostaną one rozmieszczone w innych miejscach w celu uwolnienia ukraińskich jednostek do walki na linii frontu, to myślę, że polskie siły już nigdy nie wrócą – stwierdził Władimir Putin w wywiadzie dla kanału Russia 1 i państwowej agencji informacyjnej RIA Novost. Fragment propagandowej rozmowy Putina udostępniła agencja Reutera. Dyktator Rosji odniósł się w wywiadzie do głośno komentowanych informacji – głosu z Francji o wysłaniu zachodnich wojsk do Ukrainy. Swoją groźbę Putin skierował do Polski, podkreślając, że polscy żołnierze nie wrócą już z Ukrainy, jeśli zostaną wysłani na front. Rosyjski prezydent mówił też o "zwrocie ziem". - Oni o tym marzą, chcą odzyskać te ziemie – stwierdził kłamliwie, nawiązując do Polski i zachodnich ziem Ukrainy. Polskie MSZ jeszcze nie zareagowało na najnowszy wywiad Putina, ale w przeszłości, w przypadku podobnych wypowiedzi, nazywało je dezinformacją i zwracało uwagę, że są to stałe elementy propagandy Rosjan, której celem jest przedstawienie Polski w złym świetle i próba skłócenia naszych obywateli z Ukraińcami. Putin nie poparł swojej tezy żadnymi dowodami, skupił się jedynie na straszeniu i groźbach. - Polska nie przewiduje wysłania wojsk do Ukrainy - zadeklarował niedawno premier Donald Tusk, jasno ucinając kwestię wysłania naszych żołnierzy na front.