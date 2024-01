Putin wyłączył ogrzewanie w więzieniach. Dyktator Rosji ma ukryty plan

Dyrektorka organizacji pozarządowej walczącej o prawa człowieka, "Russia Behind Bars", Olga Romanowa twierdzi, że Władimir Putin wydał rozkaz wyłączenia ogrzewania w rosyjskich więzieniach, żeby zmusić osadzonych do walki. "Warunki w więzieniach mają być tak nieznośne, żeby przebywający tam mężczyźni wyjechali do Ukrainy" - powiedziała aktywistka w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild".