Putin wściekły. Prezydent Rosji przyznał, że sankcje uderzają w gospodarkę

Prezydent Rosji Władimir Putin poinformował, że sektor transportu lotniczego w kraju został "zaatakowany" w związku z zachodnimi sankcjami. W trakcie poniedziałkowej telekonferencji Putin przyznał, że ograniczenia w ruchu lotniczym uderzają w rosyjską gospodarkę. Zachód zakazał rosyjskim liniom lotniczym lotów do większości miejsc w Europie i USA po zbrojnej napaści Moskwy na Ukrainę pod koniec lutego. - Rosja może zauważyć pewien spadek ruchu lotniczego – potwierdził Władimir Putin. Prezydent Rosji obwinił za to "byłych partnerów", którzy jak stwierdził, ślepo podążają za polityką Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Same sankcje rosyjski dyktator określił jako "nieadekwatne decyzje". Na spotkaniu z ministrami Putin poinformował, że chce, by władza skupiła się na rozwoju transportu lokalnego.