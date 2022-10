Putin wprowadza stan wojenny. "Ukraińcy będą przeżywać gehennę"

"Ukraińcy, którzy znaleźli się pod rosyjską okupacją, będą przeżywać gehennę"

- Kontrolowali te tereny od 2014 roku, a od lutego robią to w większym zakresie. Te tereny były określane jako "żeńskie republiki ludowe", dlatego że dokonywano tam łapanek do armii rosyjskiej w sposób brutalny, z ulicy. Zwożono wszystkich mężczyzn, którzy nadawali się do wojska. Można przypuszczać, że tak będzie działo się w obwodzie zaporoskim i chersońskim - mówi prof. Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Uczelni Vistula.