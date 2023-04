Putin w Ukrainie. Prezydent Rosji nagrany w okupowanych regionach

Władimir Putin miał niespodziewanie pojawić się we wschodniej Ukrainie. Nad ranem we wtorek Kreml poinformował, że dyktator Rosji odwiedzi dwa anektowane regiony. Najpierw prezydent Rosji miał zjawić się na stanowisku dowodzenia na południu okupowanego przez Rosjan ukraińskiego obwodu chersońskiego. Po krótkim spotkaniu z żołnierzami Putin rzekomo udał się do siedziby rosyjskiej Gwardii Narodowej w obwodzie ługańskim, gdzie podał przyczynę swojej wizyty. - Dla mnie ważne jest, by usłyszeć wasze zdanie na temat rozwoju sytuacji. Wysłuchać was i wymienić się informacjami - zapewniał Putin. Propagandowe nagranie z tego zdarzenia udostępniła agencja Associated Press. Widać na nim, że przywódca Rosji przyleciał na ukraińską ziemię helikopterem z namalowanym symbolem "Z". Była to już druga wizyta Putina we wschodniej Ukrainie w tym roku. Wcześniej pojawił się w Mariupolu, choć niezależni eksperci i ukraiński wywiad podawali w wątpliwość, czy rzeczywiście był to Putin. Tego typu materiały Rosjan mają najczęściej charakter propagandowy.