Putin w obliczu porażki? "Zachód musi działać szybko"

Berliński dziennik "Der Tagesspiegel" zastanawia się, co oznaczają ostatnie militarne sukcesy Ukrainy. "Rząd w Kijowie i ukraińskie wojsko wysłały mocny sygnał. Przesłanie do własnych obywateli, do przywódców na Zachodzie i do Moskwy brzmi: możemy odzyskać nasz kraj, możemy wygrać. Wątpliwości wobec tego w samej Ukrainie i tak było niewiele, bardziej na Zachodzie, o Kremlu nie mówiąc" – pisze gazeta i szuka odpowiedzi na następujące pytania: jak zareaguje Władimir Putin? I co teraz może oraz powinien zrobić Zachód?