Putin użyje broni masowego rażenia? "Obawiam się tego"

Żeby móc odcinać dostawy z Zachodu, trzeba byłoby wejść głębiej na Ukrainę. I móc "razić" linię zaopatrzenia z artylerii, a której to artylerii, pociski sięgałyby celu do ok. 40 km. Na razie Rosjanie próbują to robić przy pomocy lotnictwa, ale robią to używając broni, która nie jest do tego przeznaczona czyli hipersonicznych Kindżałów i Radug – pocisków samosterujących. Ta broń nie służy do atakowania pociągów czy magazynów amunicji, ale do celów o strategicznym znaczeniu, np. silosów broni jądrowej, miejsc rozpoznania elektronicznego, bunkrów dowodzenia. Rosjanie nie dominują w powietrzu, bo pociski są odpalane z bardzo dużej odległości. Gdyby mieli przewagę, ich loty miałyby miejsce nad Lwowem i uderzaliby w stacje kolejowe oraz węzły komunikacyjne. A tego nie robią.