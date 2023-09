Putin uszczęśliwił Trumpa. Były prezydent USA spił słowa z ust dyktatora

- Cóż, podoba mi się, że to powiedział. Ponieważ to oznacza, że ​​to, co mówię, jest słuszne - stwierdził Donald Trump, komentując pochlebstwa Władimira Putina. Rosyjski dyktator wyraził radość po słowach byłego prezydenta USA, który ogłosił, że "w ciągu kilku dni rozwiąże kryzys ukraiński".