Nieoczekiwana decyzja Kima. Putin ma plan

Przypomnijmy, że wcześniej w środę doszło do spotkania pomiędzy Kimem a Władimirem Putinem. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania, Kim miał okazję oglądać rosyjskie bombowce strategiczne zdolne do przenoszenia broni nuklearnej, pociski hipersoniczne oraz okręty wojenne. Wszystko to działo się pod okiem Szojgu.