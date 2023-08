Orban przymila się do Trumpa. Połączą siły?

Zapytany, co by zrobił, gdyby był prezydentem USA Joe Bidenem, Orbán odpowiedział: „Oddzwoń do Trumpa! Bo wiadomo, można go krytykować z wielu powodów… ale… najlepsza polityka zagraniczna ostatnich kilkudziesięciu lat należy do niego.” To jednak nie był koniec wychwalania byłego przywódcy Stanów Zjednoczonych.