Putin uspokajał robotników. Nawet powieka mu nie drgnęła

We wtorek Putin przybył z wizytą do Ułan-Ude, miasta położonego w Buriacji, we wschodniej części Rosji. Odwiedził tamtejsze zakłady lotnicze, produkujące głównie śmigłowce. Podczas spotkania z załogą fabryki, jak na postsowieckiego polityka przystało, odpowiadał na "spontaniczne" pytania z sali. Jedno z nich dotyczyło stanu rosyjskiej gospodarki po roku zachodnich sankcji.