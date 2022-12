"Panicznie się boi". Ekspert o doniesieniach ws. Putina

Wojna w Ukrainie trwa. Według pojawiających się doniesień medialnych Rosji skończyła się pierwsza partia irańskich dronów bojowych wykorzystywanych podczas inwazji. - Odcięcie Rosji od dostaw z Iranu, czy Korei Północnej to kluczowa sprawa. Każda partia dronów to jest możliwość kolejnego ostrzału cywili i to są potężne straty - ocenił w programie "Newsroom" WP dr Maciej Milczanowski, były żołnierz i ekspert ds. obronności z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tymczasem rosyjski portal Sobiesiednik podał, że bunkry, z których może korzystać Władimir Putin, istnieją na terenie Rosji od Moskwy do Uralu. - Putin boi się ostrzału, panicznie boi się NATO, boi się fizycznego działania, które miałoby go usunąć i wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby większość czasu spędzał właśnie w takich schronach - powiedział dr Milczanowski.