Putin szykuje ofensywę? Gen. Polko: Rosja nadwyrężyła zasoby

Gen. Roman Polko jest sceptyczny co do tego, że zapowiadana rosyjska ofensywa w Ukrainie w ogóle nastąpi. Zwraca uwagę, że Kreml "poważnie nadwyrężył własne zasoby", ponieważ już teraz rzucił na front "wszystko, co miał", byle tylko wykorzystać moment słabości Kijowa. - Chłopcy z Moskwy nie garną się na front, Putin dużo "mięsa armatniego" wcale na kresach nie ma (...), używany jest sprzęt muzealny. (...) Widać wyraźnie, że Rosja pręży muskuły, udaje mocarza, ale tak naprawdę nie daje sobie rady. Jeżeli ma jakieś zdobycze na froncie, to nie mają one strategicznego znaczenia - ocenił w programie "Newsroom WP". Dodał, że jeszcze kilka miesięcy potrwa, zanim Ukraina okrzepnie na froncie po przerwie w dostawach uzbrojenia.

