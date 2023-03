Putin stracił werwę? Dyktator "nie jest już młodym, energicznym liderem"

- Wygląda to tak, jak sowiecka gerontokracja, czyli władza ludzi starszych, gdzie dokładano wszelkich starań, by ukryć słabnącego przywódcę. W takiej sytuacji Kreml podejmuje wysiłki, by udowodnić opinii publicznej, że Putin cieszy się doskonałym zdrowiem, ale robi to w sposób, który jeszcze bardziej podsyca zainteresowanie tym tematem - podkreśla.