Putin spotkał się z żołnierzami. "Każdy popełnia błędy"

Z relacji wynika, że to szeregowy Kałasznikow przejął na swoje barki ciężar bitwy, prowadząc ciągły ostrzał w kierunku Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do ucieczki. - To jest bohaterstwo w najprawdziwszym znaczeniu tego słowa. Chcę wam za to podziękować. Życzę powodzenia - bredził Putin w swoim propagandowym przemówieniu.