Putin sieje niepokój w Europie. "Niezwykle groźna dezinformacja"

Od początku szczepień przeciw COVID-19 lekarze alarmują o narastającej liczbie fake newsów na temat preparatów, które mają pozwolić opanować pandemię koronawirusa na świecie. Z raportu Unii Europejskiej wynika, że za rozpowszechnianie części fałszywych informacji odpowiadają Rosja i Chiny, a tropy prowadzą m.in. do służb specjalnych Władimira Putina. - Właśnie taką dezinformację uważam za szczególnie niebezpieczną, bo dotyka ona naszego zdrowia i życia - powiedziała w programie "Newsroom WP" prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zdaniem Rosji może chodzić o zdyskredytowanie szczepionek z Zachodu, a tym samym wsparcie ich preparatu Sputnik V. Prof. Szuster-Ciesielska zastrzegła, że to jej przypuszczenia, a dotyczą one również działania Chin.

