"Putin się pomylił". Jabłoński o Finlandii w NATO

Co dla Polski oznacza rozszerzenie NATO o Finlandię? Między innymi o tę kwestię pytał wiceszefa MSZ Patryk Michalski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Ten krok pokazuje, że Putin zupełnie się pomylił w swoich przewidywaniach. My z Finlandią i Szwecją współpracowaliśmy już od dawna, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale teraz będzie to jeszcze lepsza kooperacja, szczególnie, jeśli chodzi o sytuację na Morzu Bałtyckim - stwierdził minister Paweł Jabłoński. Wiceszef MSZ mówił, że spodziewa się gróźb ze strony Rosji i działań propagandowych w tamtejszych mediach uderzających w nasz kraj. Paweł Jabłoński był pytany także o decyzję w sprawie dołączenia do NATO Szwecji. - Myślę, że w tym roku cała ta sprawa dołączeniem Szwecji do NATO też się wyjaśni. Mamy nadzieję, że Turcja jako nasz wartościowy partner podejmie odpowiednie decyzje i ułatwi drogę tego państwa do Sojuszu Północnoatlantyckiego - ocenił minister.