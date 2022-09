Putin robi czystki. Dyplomata zwolniony

W sobotę Władimir Putin zwolnił wiceministra obrony Rosji ds. logistyki gen. Dmitrija Bułhakowa. Jego stanowisko objął już gen. Michaił Mizincew, który znany jest jako "rzeźnik z Mariupola". Mizincew to bardzo doświadczony rosyjski dowódca i jednocześnie bliski przyjaciel Putina. Według ukraińskiego MSW to on odpowiada za okrutne zbrodnie w Mariupolu.