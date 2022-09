Dowódca Deutsche Marine: "Wojna w Ukrainie wzmocni rosyjską flotę"

- Rosja znacznie rozwinęła zdolności do działań pod wodą. Na dnie Bałtyku, ale także na Atlantyku, znajduje się sporo infrastruktury krytycznej, takiej jak rurociągi czy kable podmorskie. To tam może dojść do szybkiego odcięcia energii w kraju takim jak Estonia, a są też zagrożenia dla globalnych struktur komunikacyjnych, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Do takich wniosków skłania między innymi to, że rosyjskie jednostki podwodne lub nawodne już przebywają w rejonie tych kabli przez długi czas - wyjaśnia Kaack.