Putin przemawia z okazji Dnia Zwycięstwa. "To najważniejszy dzień w Rosji"

Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone jest 9 maja w byłym bloku wschodnim, a dzień wcześniej w Europie Zachodnie. To państwowe święto, które upamiętnia zakończenie II wojny światowej w Europie.

Putin: 9 maja to najważniejszy dzień w Rosji

- Ten dzień, to nasza pamięć i duma, historia naszego kraju, historia każdej rodziny, część naszej duszy - powiedział Putin. I odniósł się do kombatantów, którzy walczyli na wojnie. Putin twierdził, że to oni "wyzwolili Europę i uchronili pokój". A 9 maja nazwał "najważniejszym dniem w Rosji".