75. rocznica zakończenia II wojny światowej. Andrzej Duda złożył kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza

- To jest dla nas rocznica słodko-gorzka. Z jednej strony zakończyła się II wojna światowa i ta krwawa jatka, gdzie życie straciło wielu ludzi. Polacy walczyli na wszystkich frontach wojny: na zachodzie, na wschodzie, w podziemiu czy w partyzantce. To był dla naszej ojczyzny i narodu straszny czas. Polski z resztą nie było wtedy na mapie - przemawiał Duda.

- Wróciliśmy, ale nie jako państwo w pełni wolne i suwerenne. To jest ten gorzki element. Znaleźliśmy się w sowieckiej strefie wpływów. Nasi żołnierze zostali zdradzeni przez aliantów. Tak to trzeba nazwać. Nie dopuszczono ich do wielkiej defilady w Londynie. Dziś cieszymy się w pełni wolną, niepodległą i suwerenną ojczyzną. Nie zapominamy o tych, którzy walczyli do końca. To symboliczny dzień ich pamięci - podsumowała głowa państwa.