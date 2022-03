Putin pokazał się publicznie. Zaprezentowano mu nowy rosyjski lek na COVID-19

Prezydent Rosji Władimir Putin pokazał się przed kamerami, trzymając na spotkaniu opakowanie leku. To nowy rosyjski lek przeciwko COVID-19, który zaprezentowano Putinowi w Moskwie we wtorek (15 marca). Mir-19, opracowany przez Rosyjską Federalną Agencję Medyczno-Biologiczną (FMBA), ma być według zapewnień ''wysoce bezpieczny i nietoksyczny'' dla ludzi. - Lek Mir-19 jest pierwszym na świecie wysoce precyzyjnym lekiem genetycznym opartym na interferencji wirusowej, czyli hamowaniu rozwoju wirusów – powiedziała na spotkaniu z Putinem Weronika Skworcowa, dyrektor FMBA. Rosyjskie ministerstwo zdrowia zarejestrowało Mir-19 w grudniu 2021 roku. Rosjanie opisują działanie leku, jako hamowanie replikacji wirusa i zapobieganie najcięższym skutkom choroby w postaci zapalenia płuc oraz ostrej niewydolności oddechowej. Władimir Putin uważnie przysłuchiwał się temu, co na temat leku ma do powiedzenia dyrektorka FMBA. Od dnia inwazji wojskowej Rosji na Ukrainę 24 lutego, Władimir Putin ograniczył publiczne wystąpienia. To jedno z nielicznych najnowszych nagrań, na którym prezydent Rosji wystąpił przed kamerą.