Putin otworzy front na zachodzie Ukrainy? "Kierunek Brześć-Lwów"

- Nawet jeśli jakimś cudem Rosjanom udałoby się zdobyć Kijów, to nie rozwiązuje to niczego w skali całej wojny. Zdobyć to jedno, a utrzymać to zupełnie co innego - podkreślił przedstawiciel opozycyjnego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi.