Putin oskarża Ukrainę i grozi NATO. "Globalna katastrofa"

Rosja chce skończyć wojnę na swoich warunkach

To nie pierwszy raz, gdy władze na Kremlu sugerują fałszywą gotowość do podjęcia rozmów pokojowych z Ukrainą. Niemal za każdym razem przy takiej okazja pojawia się seria niemożliwych do spełnienia warunków, takich jak "demilitaryzacja i denazyfikacja" Ukrainy, uznanie zagrabionych ziem za tereny należące do Rosji czy zrezygnowanie przez Kijów z aspiracji wstąpienia do NATO i Unii Europejskiej.