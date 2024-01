Putin oskarża Łotwę. Nieprawdziwe zarzuty

Rosyjscy obywatele zostali zobowiązani, by do początku września ubiegłego roku przedłożyć w urzędzie właściwe dokumenty. W przeciwnym wypadku ich pozwolenia na pobyt stały miały stracić ważność i do grudnia mieli opuścić Łotwę, chyba że zawnioskowaliby o pobyt tymczasowy czy wizę. We wrześniu Sejm podjął decyzję o wydłużeniu terminu zdania egzaminu o dwa lata. Dotyczy to osób, które "podjęły inicjatywę" w sprawie podejścia do egzaminu, a także osób, które nie zdały testu z "uzasadnionych przyczyn".